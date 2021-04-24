على وقع صواريخ غزة.. جلسة لكبار القادة العسكريين في إسرائيل وتأجيل زيارة رئيس الأركان لواشنطن

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم السبت، جلسة خاصة لتقييم الوضع الميداني في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية.

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وأوعز أفيف كوخافي خلال الجلسة، اتخاذ سلسة خطوات وردود فعل محتملة، بالإضافة إلى الاستعداد لحالة تصعيد.

هذا وقرر رئيس الأركان تأجيل زيارته إلى الولايات المتحدة في هذه المرحلة،

"نظرا للأحداث والتطورات المحتملة".

وانتهت الجلسة الخاصة بتقييم الوضع الأمني في مقر هيئة الأركان برئاسة أفيف كوخافي، وبمشاركة نائب رئيس الأركان، ورئيس هيئة العمليات، وقائد القيادة الجنوبية، وقائد الجبهة الداخلية، ورئيس هيئة الاستخبارات، وقائد سلاح الجو، وقائد القيادة الوسطى العسكرية، وقائد سلاح البحرية، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق، ومندوبين عن الشرطة وجهاز الأمن العام وهيئة الأمن القومي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، عن رصده إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه أراضي إسرائيل.

كما دوت صفارات الإنذار في منطقة كيسوفيم على الحدود مع قطاع غزة مساء أمس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 3 قذائف أطلقت من القطاع، وأن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت واحدة منها، فيما سقطت الأخريان في منطقة خالية قرب السياج الأمني ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو خسائر بشرية.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية والمستوطنين في القدس منذ عدة أيام.

المصدر: RT+وسائل إعلام إسرائيلية

المصدر: RT



