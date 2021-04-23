مسؤول لبناني: تجار سوريون يقفون وراء شحنة الرمان المحشو بالمخدرات

اتهم رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع في لبنان إبراهيم ترشيشي تجارا سوريين، بالوقوف وراء تهريب المخدرات في الفواكه والخضروات عن طريق لبنان إلى دول الجوار.

وقال في مقابلة مع موقع "أخبار اليوم" اللبناني: "المزارع اللبناني مظلوم، كذلك لبنان.. الشاحنة التي ضبطت في السعودية محملة بالرمان، ومعروف أنه ليس لدينا إنتاج كبير من الرمان بما يسمح لتصديره".

وأضاف: "إذا ما استعرضنا ما حصل منذ سنتين لغاية اليوم، نجد أن هناك شحنات أحيانا تكون ملغومة بالممنوعات تخرج من لبنان، ولكن لا تقف وراءها جهات لبنانية"، موضحا أنها "قد تكون باسم شركات لبنانية، لكنها لصالح جهات غير لبنانية".

وتابع: "الشركات اللبنانية لا علم لها، كما أن الشركات التي تحترم نفسها، لا يمكن أن تقبل بمثل هذه الممارسات، وبالتالي قد يتم لغم البضائع دون علم صاحب الشركة، الذي لا يدقق بكل ما يوضع داخل الشاحنة".

واتهم ترشيشي تجارا سوريين يستأجرون المستوعبات المبردة من أجل نقل هذه البضائع، "فإذا ضبطت تخسر الشركة اللبنانية، وإذا لن تضبط يكون المكسب للتاجر".

وشدد على ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة الأمنية التي يشمل دورها التدقيق بمحتوى كل براد وبالجودة وبالكمية والتفريغ والتحميل.

وختم بالقول: "عادة ما تختم كل شاحنة بالرصاص قبل انطلاقها من لبنان، ولكن لا ندري ما الذي يحصل على طول الطريق من دولة إلى أخرى".

وقررت السعودية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها أراضي لبنان إلى السعودية لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة.

المصدر: "أخبار اليوم"