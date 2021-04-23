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بالفيديو.. إحباط عملية تهريب مخدرات من دولة عربية إلى السعودية

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. إحباط عملية تهريب مخدرات من دولة عربية إلى السعودية
AFP
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أعلنت السعودية إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، حاول المهربون إيصالها إلى المملكة داخل شحنة رمان.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو يظهر عملية إحباط محاولة تهريب المخدرات، ويكشف المقطع أن المهربين حاولوا وضع حبوب المخدرات داخل ثمرات الرمان.

المصدر: RT

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