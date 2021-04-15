مصر تعلن تطورات احتجاز صياديها في إريتريا

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مصر تقوم بجهود لعودة الصيادين المصريين المحتجزين في إريتريا.

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وأوضح في كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب اليوم الخميس: "هناك اتصال يومي مع الأجهزة فى أريتريا للإفراج عنهم، وهناك مخالفة نشأت من وجود الصيادين دون إذن مسبق في المياه الإقليمية لدولة أخرى".

وأضاف وزير الخارجية المصري: "نتحرك لحماية المصريين ويجب تلافى ذلك مستقبلا احتراما للدول الشقيقة وعدم التعدي عليهم".

وتابع الوزير: "نتصل بالسفارة الأريترية بالقاهرة، واتصلت بوزير الخارجية الأريتري، ولكن لم يحصل حتى الآن استجابة نظرا للأوضاع المتوترة في الإقليم والتوتر العسكري، ولم يتم الاستجابة حتى الآن لطلبنا، ونستمر في بذل الجهود بشكل كثيف للإفراج عن الصيادين المحتجزين".

المصدر: "اليوم السابع"