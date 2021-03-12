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تحذير للصيادين للمصريين من اختراق مياه إريتريا

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تحذير للصيادين للمصريين من اختراق مياه إريتريا
Reuters
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حذر السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ في مصر أشرف موافي، الصيادين من اختراق المياه الإقليمية للدول حفاظا على حياتهم.

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ووفقا لخطاب مرسل لرؤساء المدن، بشأن الصيادين "أنه جاء بناء على الكتاب الوارد من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للمحافظة بشأن التنبيه على تجمعات الصيادين وأصحاب المراكب، بعدم انتهاك المياه الإقليمية للدول المختلفة، والإريترية بوجه خاص، وذلك لتجنب التعرض لإطلاق الرصاص الحي، والمصادرة والاحتجاز".

ووفق الخطاب المرسل لرؤساء المدن الساحلية والنيلية ومدير ميناء الصيد، بشأن الصيادين، "فإن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وقع على الخطاب بهام وعاجل، نحو سرعة اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ تعليمات وزير التنمية المحلية، حفاظا على حياة الصيادين".

واعتاد صيادو المدن الساحلية والنيلية وخاصة البرلس ومطوبس، على السفر في رحلات صيد في المياه الإقليمية للدول المختلفة، تمتد تلك الرحلات لأشهر طويلة، ومنهم من يتعرض للاحتجاز أو السجن بسبب اختراق المياه الأقليمية، وكانت آخر تلك الوقائع هي احتجاز 3 مراكب صيد على متنها نحو 62 صيادا في دولة تونس خلال الشهر الماضي، ولا زال أحد المراكب محتجزا هناك.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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