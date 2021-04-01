السيسي يستعرض "النقلة النوعية" التي شهدتها مصر

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شارك في اجتماع رفيع نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن السيسي أكد خلال الاجتماع حرص مصر على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأمريكية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة حاليا في مصر.

كما أكد الرئيس المصري أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة، تعكس الإرادة القوية والطموحة لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات التي تزخر حاليا بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بالقرار السياسي على أعلى مستوى لتنفيذ المشروعات في كافة المجالات التنموية التي تمثل أولوية متساوية لجهود الدولة.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس المصري ورؤساء مجالس إدارات الشركات الأمريكية المختلفة، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

المصدر: "الشروق"