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السيسي يتحدث عن مشروعات كانت بمثابة حلم تم تحقيقه

أخبار العالم العربي

السيسي يتحدث عن مشروعات كانت بمثابة حلم تم تحقيقه
Reuters
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن فكرة مشروع مدينة الدواء بدأت منذ 7 سنوات، مشيرا إلى أنه حلم تم تنفيذه.

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وأضاف الرئيس المصري خلال افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية: "مصنع مشتقات البلازما كان حلم من 5 سنين.. مكنش متاح لأنها تكنولوجيا متقدمة جدا وتصنيع معقد ومنظومة شديدة الإحكام والجودة.. خلال سنتين هيكون جاهز.. الشركة اللى جت قالت 5 سنين، ولكن قلنا هنقدملكم كل التسهيلات".

وأكد الرئيس المصري الاستعداد الكامل لعمل ما يمكن لتوفير خامات الأدوية، مضيفا: "حتى اختبارات كورونا أعطت نتائج ودورا وهو أن يكون الموضوع متكامل منبقاش محتاجين نجيب مواد خام من الخارج إلا نادرا".

المصدر: اليوم السابع

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