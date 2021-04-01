السيسي يتحدث عن مشروعات كانت بمثابة حلم تم تحقيقه

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن فكرة مشروع مدينة الدواء بدأت منذ 7 سنوات، مشيرا إلى أنه حلم تم تنفيذه.

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وأضاف الرئيس المصري خلال افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية: "مصنع مشتقات البلازما كان حلم من 5 سنين.. مكنش متاح لأنها تكنولوجيا متقدمة جدا وتصنيع معقد ومنظومة شديدة الإحكام والجودة.. خلال سنتين هيكون جاهز.. الشركة اللى جت قالت 5 سنين، ولكن قلنا هنقدملكم كل التسهيلات".

وأكد الرئيس المصري الاستعداد الكامل لعمل ما يمكن لتوفير خامات الأدوية، مضيفا: "حتى اختبارات كورونا أعطت نتائج ودورا وهو أن يكون الموضوع متكامل منبقاش محتاجين نجيب مواد خام من الخارج إلا نادرا".

المصدر: اليوم السابع