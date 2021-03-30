السيسي يكشف عن الطريقة الوحيدة لإرضائه خلال تنفيذ المشروعات

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، عن الطريقة الوحيدة لإرضائه خلال تنفيذ المشروعات داخل مصر.

إقرأ المزيد

وقال السيسي تعليقا على تنفيذ المشروعات داخل الدولة خلال تفقده قناة السويس: "أنا صعب الإرضاء.. أنا عاوز كل حاجة زي الفل في أسرع وقت وبأقل تكلفة".

وأضاف الرئيس المصري: "التطور الطبيعى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس لسه بدرى.. المشروع بدأ من 20 سنة فاتوا ولكن لم يتم تنفيذه.. نتحرك وراء المشروعات لتنفيذها بشكل كبير لصالح بلدنا.. لسه بدرى عايزين 100 ألف مشروع واحنا 100 مليون.. عاوزين الناس كلها تشتغل".

المصدر: وكالات