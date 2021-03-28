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وزيرا خارجيتي مصر والأردن يزوران العراق الاثنين

أخبار العالم العربي

وزيرا خارجيتي مصر والأردن يزوران العراق الاثنين
وزيرا خارجية مصر والأردن - الأردن
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن وزيري خارجيتي مصر والأردن سيزوران العاصمة بغداد يوم غد الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين سيستقبل يوم غد وزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وجمهورية مصر العربية سامح شكري".

وأضاف، أن "الزيارة تأتي لانعقاد الاجتماع الثلاثي على المستوى الوزاري".

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المصدر: RT

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