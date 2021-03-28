وزيرا خارجيتي مصر والأردن يزوران العراق الاثنين

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن وزيري خارجيتي مصر والأردن سيزوران العاصمة بغداد يوم غد الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين سيستقبل يوم غد وزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وجمهورية مصر العربية سامح شكري".

وأضاف، أن "الزيارة تأتي لانعقاد الاجتماع الثلاثي على المستوى الوزاري".

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ويوم الجمعة الماضي أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر والتي كان من المقرر عقدها أمس السبت في العاصمة بغداد، بسبب حادث تصادم القطارين في مدينة سوهاج المصرية.

المصدر: RT