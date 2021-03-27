 
مباشر

الكاظمي وملك الأردن يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية بأقرب وقت

أخبار العالم العربي

الكاظمي وملك الأردن يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية بأقرب وقت
لقاء سابق بين رئيس الحكومة العراقية والملك الأردني في عمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q20u

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين، اليوم السبت، ضرورة عقد القمة الثلاثية بأقرب وقت.

وذكر بيان حكومي عراقي، أن "الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله بن الحسين".

وأضاف، أن "الجانبين أكدا خلال الاتصال أهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في وقت قريب جدا، والتطلع إلى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة".

إقرأ المزيد
تأجيل القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن حتى الأسبوع المقبل
تأجيل القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن حتى الأسبوع المقبل

ويوم أمس أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر والتي كان من المقرر عقدها اليوم في العاصمة بغداد، بسبب حادث تصادم القطارين في مدينة سوهاج المصرية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا