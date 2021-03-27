الكاظمي وملك الأردن يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية بأقرب وقت

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين، اليوم السبت، ضرورة عقد القمة الثلاثية بأقرب وقت.

وذكر بيان حكومي عراقي، أن "الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله بن الحسين".

وأضاف، أن "الجانبين أكدا خلال الاتصال أهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في وقت قريب جدا، والتطلع إلى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة".

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ويوم أمس أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر والتي كان من المقرر عقدها اليوم في العاصمة بغداد، بسبب حادث تصادم القطارين في مدينة سوهاج المصرية.

المصدر: RT