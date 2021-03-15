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مصر.. ضحية التحرش في مترو الأنفاق تتعرف على المتهم أمام النيابة

أخبار العالم العربي

مصر.. ضحية التحرش في مترو الأنفاق تتعرف على المتهم أمام النيابة
Reuters
مترو الأنفاق في مصر
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انتهت في مصر مساء يوم الاثنين المواجهة القانونية التي أجرتها النيابة العامة بين ضحية التحرش داخل عربة السيدات في مترو الأنفاق بمحطة "قباء" في الخط الثالث العتبة عدلي منصور.

وقالت وسائل إعلام مصرية إنه خلال المواجهة، تعرفت الفتاة على الشاب المتحرش.

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وأكدت أن الشخص الماثل أمام النيابة هو الذي تحرش بها داخل عربة قطار مترو الأنفاق.

وصرحت الفتاة للنيابة العامة بأن الملابس التي يرتديها المتهم هي الملابس ذاتها التي كان يرتديها وقت حدوث الجريمة.

وكانت النيابة العامة، قررت إرسال الفيديو المقدم من المجني عليها إلى لجنة فنية لفحصه، وبيان أن المشاهد الواردة به صحيحة وليست مفبركة.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية

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