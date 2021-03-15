مصر.. فيديو يثير ضجة كبيرة لشاب يقوم بأفعال فاضحة في مترو الأنفاق أمام فتاة والشرطة تتحرك

أثيرت ضجة كبيرة في مصر على مدار الساعات الماضية، بعد نشر فيديو لشاب يقوم بأعمال فاضحة في مترو الأنفاق أمام إحدى الفتيات.

إقرأ المزيد

وألقت قوات الشرطة المصرية، القبض على المتهم صاحب واقعة محاولته التحرش بفتاة داخل عربة قطار مترو، والتي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه بائع لحوم مجمدة مقيم في القاهرة، ويحمل شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسي.

وتابعت الوزارة أنه عند مواجهة المتهم بأفعاله المنافية للآداب أمام الفتاة الجالسة أمامه داخل عربة المترو، قال إنه كان يقوم بتعديل ملابسه.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أنها "تلقت بلاغا لقسم شرطة خامس المترو من عاملة بمركز تجاري بمنطقة الشروق في القاهرة وبصحبتها خطيبها، وهو موظف بشركة تسويق عقاري مقيم في الجيزة، وأبلغا أنه أثناء مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم النزهة، لاحظت الفتاة استقلال شخص للقطار والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات الخارجة، فقامت بتصويره بواسطة هاتفها الذكي وأرسلت المقطع المصور لخطيبها الذي قام بنشره عبر صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي".

يذكر أن النيابة العامة المصرية، طالبت بعرض مقطع الفيديو الذي يوثق حادث التحرش على اللجنة الفنية؛ للتأكد من صحة الفيديو، وأن المشاهد التي ظهرت فيه ليست مفبركة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، بمقطع مصور سجلته فتاة داخل عربة قطار مترو في مصر لرجل حاول التحرش بها.

ويرصد الفيديو الذي شاركته الفتاة عبر حسابها على موقع "فيسبوك" تواجد الرجل داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور"، وظهر جالسا على المقعد المقابل لها أثناء تواجدها بمفردها.

واستغل الرجل قلة عدد الركاب في العربة ليقوم بأفعال خادشة للحياء وحاول التحرش بالفتاة، فيما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

المصدر: وسائل إعلام مصرية