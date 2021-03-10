مجلس النواب الليبي في ثالث جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة

تستعد قاعة "واقادوقو" في مدينة سرت لليوم الثالث على التوالي لانعقاد مجلس النواب الليبي في جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

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وكانت جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي ستتولى إدارة البلاد مؤقتا حتى موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، قد علقت مجددا أمس، على أن تنعقد اليوم الأربعاء على تمام الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.

يذكر أن عبد الله بليحق، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب الليبي كان صرّح بأن جلسة البرلمان الليبي أمس الثلاثاء شهدت "حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي قدم برنامجه وحكومته خلال الجلسة وأيضا قام بالإجابة عن التساؤلات والملاحظات التي تقدم بها السادة أعضاء مجلس النواب وعلقت الجلسة ليوم غدٍ على تمام الساعة الحادية عشر للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية".

المصدر: RT