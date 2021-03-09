تركيا تعلق على الهجمات الأخيرة على "السعودية الشقيقة"

أعربت تركيا عن قلقها العميق إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية "الشقيقة"، داعية الحوثيين إلى وقف فوري لهذه العمليات.

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وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: "نشعر بقلق عميق من الهجمات الأخيرة على أراضي السعودية، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على ميناء رأس تنورة ومنشآت أرامكو".

وأضافت الوزارة: "ندعو إلى الوقف الفوري لتلك الهجمات. وفي هذا الصدد نعرب عن أطيب التمنيات للسعودية الشقيقة وشعبها".

وأعلنت قوات جماعة "أنصار الله"، الأحد، عن تنفيذ "عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي" انطلاقا من اليمن بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

بدورها، أكدت السعودية تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي سكني في مدينة الظهران لهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات.

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واتهمت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، إيران بتزويد قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على المملكة، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وتأتي الإدانة التركية في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين أنقرة والرياض توترا ملموسا على خلفية قضايا عدة بينها اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في اسطنبول عام 2018.

المصدر: RT + وكالات