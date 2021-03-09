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لافروف: نعول على موافقة الإمارات على استخدام "سبوتنيك V"

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لافروف: نعول على موافقة الإمارات على استخدام
Facebook@MIDRussia
وزيرا الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي
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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل موسكو في أن توافق سلطات الإمارات العربية المتحدة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا، في حملة التطعيم الروتيني.

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وفي تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، في أعقاب لقاء جمعه في أبو ظبي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أشار لافروف إلى أن اللقاح الروسي سجلته الإمارات رسميا في يناير الماضي من أجل استخدامه الطارئ، مضيفا: "نعول على أن يتم اعتماد هذا اللقاح قريبا في تطعيم السكان الروتيني".

يذكر أن أكثر من 40 دولة وافقت حتى الآن على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الذي تم تطويره من قبل مركز "غاماليا" العلمي الروسي، والذي تبلغ فعاليته 91,6% وفقا لنتائج المرحلة الثالثة من اختباراته السريرية.

المصدر: نوفوستي

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