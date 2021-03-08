العاصمة الأردنية تسجل أعلى حصيلة لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة فيها

سجلت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الإثنين، أعلى حصيلة إصابات يومية، بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء الجائحة فيها، وبلغت 3929 من أصل 7431 إصابة جديدة سجلت في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 52 حالة وفاة و7431 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 435130 حالة، والوفيات إلى 4987 وفاة.

وكانت أعلى حصيلة إصابات رصدتها العاصمة منذ بدء الجائحة، قبل حصيلة اليوم، سجلت يوم أمس الأحد وبلغت 3672 إصابة.

المصدر: "بترا"