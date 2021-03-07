الأردن يسجل ارتفاعا حادا في إصابات بكورونا

سجلت وزارة الصحة الأردنية ارتفاعا حادا بإصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 6302 إصابة جديدة، بعد أن سجلت يوم أمس 3481 إصابة.

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كما أفادت الوزارة بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة، مقارنة بـ38 وفاة يوم أمس، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 4935 حالة، أما إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة فارتفع إلى 427,717 حالة.

وسجلت الوزارة أيضا 4550 حالة شفاء هذا اليوم في المستشفيات الأردنية المعتمدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 367,315 حالة.

المصدر: "عمون"