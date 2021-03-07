سماع دوي انفجار في مدينة الظهران شرق السعودية

أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأحد، استنادا إلى مصادر أهلية بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران شرق السعودية في ظل تصعيد عسكري حاد بين المملكة وقوات الحوثيين في اليمن.

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ونقلت "رويترز" عن ساكنين أن تم سماع دوي انفجار في حوالي الساعة 20:00-20:30، بينما لم يتم حتى الآن ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وتعتبر الظهران الواقعة في المنطقة الشرقية مركزا إداريا هاما في مجال إنتاج وتكرير النفط في السعودية وتحتضن المدينة مقرا لشركة "أرامكو" إضافة إلى قاعدة أمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية أنها نفذت "عملية عسكرية واسعة" في العمق السعودي دون كشف التفاصيل.

بدوره، ذكر التحالف العربي بقيادة المملكة، الأحد، أنه أحبط عمليتين من قبل الحوثيين، وكانت الأولى بـ12 طائرة مسيرة والثانية بصاروخين باليستيين.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

ويشهد النزاع العسكري مؤخرا تصعيدا حادا حيث أطلق الحوثيون عملية واسعة للسيطرة على محافظة المأرب ضد القوات الحكومية، التي يؤيدها التحالف العربي بغارات جوية.

المصدر: "رويترز" + وكالات