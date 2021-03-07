الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي

أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأحد، أنها نفذت "عملية عسكرية واسعة" في العمق السعودي.

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وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر": "بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إسقاطه 12 طائرة مسيرة أطلقتها قوات جماعة "أنصار الله" على المملكة على خلفية تصعيد عسكري جديد في اليمن.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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ويشهد النزاع العسكري مؤخرا تصعيدا حادا حيث أطلق الحوثيون عملية واسعة للسيطرة على محافظة المأرب ضد القوات الحكومية، التي يؤيدها التحالف العربي بغارات جوية.

وعلى خلفية هذه الحلقة الجديدة من المواجهة بين الطرفين كثف الحوثيون هجماتهم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على أهداف في السعودية تقول إنها عسكرية، بينما تتهم المملكة الجماعة باستهداف مواقع مدنية.

وردا على ذلك شن التحالف سلسلة غارات جوية على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تخضع لسيطرة "أنصار الله" وحلفائها، ضمن "عملية نوعية" أطلقها ضد الحوثيين ردا على تصعيد هجماتهم على المملكة.

المصدر: RT