التحالف العربي يعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله"

على خلفية تصعيد عسكري جديد في اليمن، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إسقاطه 12 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على المملكة.

ووصف التحالف في بيان له هجمات الحوثيين بأنها "تصعيد ضد المدنيين"، محذرا من أن هذه الاعتداءات لن تقود إلى فرض تسوية سياسية.

#التحالف: الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين اليوم بـ 12 طائرة مسيرة#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 7, 2021

وتابع التحالف أن قواته "مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد وتدمير القدرات النوعية" للجماعة.

ويأتي هذا البيان على خلفية إعلان التحالف في وقت سابق من اليوم عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الحوثيين وشنه غارات على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، ردا على تكثيف الجماعة هجماتها بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ضد المملكة في الآونة الأخيرة.

المصدر: الإخبارية