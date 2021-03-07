 
مباشر
عاجل
الولايات المتحدة: سنرد على قصف عين الأسد في الزمان والمكان المناسبين

التحالف العربي يعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله"

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة
Reuters Ahmed Yosri
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/px32

على خلفية تصعيد عسكري جديد في اليمن، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إسقاطه 12 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على المملكة.

ووصف التحالف في بيان له هجمات الحوثيين بأنها "تصعيد ضد المدنيين"، محذرا من أن هذه الاعتداءات لن تقود إلى فرض تسوية سياسية.

وتابع التحالف أن قواته "مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد وتدمير القدرات النوعية" للجماعة.

ويأتي هذا البيان على خلفية إعلان التحالف في وقت سابق من اليوم عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الحوثيين وشنه غارات على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، ردا على تكثيف الجماعة هجماتها بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ضد المملكة في الآونة الأخيرة.

المصدر: الإخبارية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا