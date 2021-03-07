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التحالف العربي يؤكد شن غارات على صنعاء ضمن "عملية نوعية" ضد الحوثيين

أخبار العالم العربي

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أكد التحالف العربي بقيادة السعودية شنه غارات جوية اليوم الأحد على العاصمة اليمنية صنعاء، ضمن إطار "عملية نوعية" أطلقها ضد جماعة الحوثيين ردا على تصعيد هجماتها على المملكة.

وأعلن التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن "بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة" ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن العملية تستهدف "القدرات الحوثية" في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.

وشدد التحالف على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، متعهدا بـ"محاسبة القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتابع: "المدنيون والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر".

وجاء هذا البيان في أعقاب إعلان "مركز الإعلام الثوري" التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن شن التحالف خمس غارات على حي النهضة وغارتين على منطقة عطان في صنعاء.

ويأتي ذلك على خلفية تكثيف الحوثيين في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

المصدر: واس + RT

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