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مراسلنا: غارات التحالف على صنعاء استهدفت معسكر الصيانة في حي النهضة وجبل عطان

مراسلنا: انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء

أخبار العالم العربي

مراسلنا: انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء
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قال مراسل RT إنه سمع دوي انفجارات عنيفة اليوم الأحد في العاصمة اليمنية صنعاء، معقل جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

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التحالف العربي: اعتراض وتدمير 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون
التحالف العربي: اعتراض وتدمير 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون

وأكد مراسلنا على أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية شنت خلال اليوم سلسلة غارات استهدفت معسكر الصيانة في حي النهضة وجبل عطان، وذلك بعد سلسلة هجمات من قبل الحوثيين بطائرات مسيرة على عدة مناطق داخل المملكة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، بأن التحالف دمر 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون.

وأشار التحالف في بيان له إلى أن "الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسران وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران"، لافتا إلى أن "رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسّر بطريقة عدائية من قبل الميليشيا".

المصدر: RT

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