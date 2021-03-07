التحالف العربي: اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، بأن التحالف العربي بقيادة الرياض، دمر 8 طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) .

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وقالت القناتان السعوديتان "الإخبارية" و"العربية" إن "التحالف اكتشف عدة طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون"، دون تحديد عددها الإجمالي، أو الاتجاه الذي أطلقت الطائرات المسيرة صوبه.

التحالف: اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيرة مفخخة حاولت استهداف المدنيين #العربية_عاجلhttps://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 7, 2021

التحالف: اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 7, 2021

التحالف : اعتراض وتدمير ٣ طائرات بدون طيار اطلقت تجاه المملكة#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 7, 2021

وأشار التحالف العربي إلى أن "الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسران وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران"، لافتا إلى أن "رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسّر بطريقة عدائية من قبل الميليشيا".

المصدر: "الإخبارية" + "العربية"