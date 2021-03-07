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التحالف العربي: اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون

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التحالف العربي: اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون
Stringer
مضاد طائرات
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أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، بأن التحالف العربي بقيادة الرياض، دمر 8 طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) .

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وقالت القناتان السعوديتان "الإخبارية" و"العربية" إن "التحالف اكتشف عدة طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون"، دون تحديد عددها الإجمالي، أو الاتجاه الذي أطلقت الطائرات المسيرة صوبه. 

وأشار التحالف العربي إلى أن "الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسران وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران"، لافتا إلى أن "رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسّر بطريقة عدائية من قبل الميليشيا".

المصدر: "الإخبارية" + "العربية"

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