التحالف العربي يعلن إحباط ثاني هجوم من الحوثيين على خميس مشيط خلال ساعات

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه ثاني هجوم جوي شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم الجمعة على جنوب غربي المملكة.

وأكد التحالف أن قواته اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون اليوم باتجاه مدينة خميس مشيط.

#التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #خميس_مشيط#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 5, 2021

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية على خلفية شنهم زحفا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف وسط اليمن.

المصدر: الإخبارية