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التحالف العربي يعلن إحباط ثاني هجوم من الحوثيين على خميس مشيط خلال ساعات

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن إحباط ثاني هجوم من الحوثيين على خميس مشيط خلال ساعات
Reuters Khaled Abdullah
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه ثاني هجوم جوي شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم الجمعة على جنوب غربي المملكة.

وأكد التحالف أن قواته اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون اليوم باتجاه مدينة خميس مشيط.

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية على خلفية شنهم زحفا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف وسط اليمن.

المصدر: الإخبارية

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