التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب جنوب السعودية

قال التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الجمعة، إنه دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة، ضمن هجوم زعمت الجماعة أنها شنته على الجنوب فجرا.

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وصعد الحوثيون مؤخرا من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على المدن السعودية والتي استهدف معظمها جنوب المملكة. ويقول التحالف إنه اعترض معظم الهجمات.

وفجر اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة.

وقال يحي سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، في تغريدة له عبر "تويتر": "مجددا سلاح الجو المسير يتمكن من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي، فجر اليوم الجمعة، بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ، وكانت الإصابة دقيقة".

وأمس الخميس، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب مدينة جازان بجنوب المملكة. كما اعترض التحالف يوم الأربعاء طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط.

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية، مع تصاعد المعارك من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب، التي تعد آخر معقل لقوات حكومة الرئيس اليمني هادي المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف الذي تقوده الرياض.

مجددا سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار ابها الدولي فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله

يأتي هذا الاستهداف ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا العظيم — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 5, 2021

المصدر: RT