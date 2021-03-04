التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب جازان

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب مدينة جازان بالمملكة.

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وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" باتجاه المدينة ذاتها.

وأفادت "أنصار الله" بأن الصاروخ الأول استهدف منشأة تابعة لشركة "أرامكو" في السعودية.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، بأن قوات التحالف، اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط في المملكة.

كما أكد الحوثيون، مساء يوم الثلاثاء، على أنهم استهدفوا مطار أبها في السعودية بطائرة مسيرة، مشيرين إلى أن الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي للتحالف وحصاره المتواصل على اليمن.

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية، مع تصاعد المعارك من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب، التي تعد آخر معقل لقوات حكومة الرئيس اليمني هادي المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف الذي تقوده الرياض.

المصدر: "رويترز" + RT