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الإمارات والبحرين تدينان استهداف الحوثيين لجازان بصاروخ بالستي

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الإمارات والبحرين تدينان استهداف الحوثيين لجازان بصاروخ بالستي
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أعربت الإمارات والبحرين عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لمحاولات جماعة "أنصار الله"، استهداف مدينة جازان السعودية بصاروخ باليستي تم تدميره في الجو من قبل قوات التحالف العربي.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، "إن استمرار ومواصلة هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

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وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات، "والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأكد البيان أن "أمن دولة الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

من جهتها، دانت البحرين إطلاق جماعة "أنصار الله" صاروخا باليستيا تجاه مدينة جازان، وطائرة بدون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية، مشيدة بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي اعترضت ودمرت الصاروخ والطائرة المسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية "وقوف البحرين وتضامنها التام مع السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات أمنية من أجل ردع تلك الاعتداءات وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها".

المصدر: وام، بنا البحرينية

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