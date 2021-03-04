التحالف العربي: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

قالت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن اليوم الخميس إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه جماعة "أنصار الله" باتجاه جازان.

إقرأ المزيد

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف، على أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين ، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، بأن قوات التحالف، اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط في المملكة.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، عن استهداف فرع شركة أرامكو السعودية في جدة، بصاروخ مجنح نوع "قدس 2".

كما أكد الحوثيون، مساء يوم الثلاثاء، على أنهم استهدفوا مطار أبها في السعودية بطائرة مسيرة، مشيرين إلى أن الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي للتحالف وحصاره المتواصل على اليمن.

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية مع تصاعد المعارك من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب، التي تعد آخر معقل لقوات حكومة الرئيس اليمني هادي المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف، الذي تقوده الرياض.

المصدر: واس+ المسيرة