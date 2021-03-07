 
مباشر
عاجل
الولايات المتحدة: سنرد على قصف عين الأسد في الزمان والمكان المناسبين

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس هجومية للسعودية تركية الصنع شمال غرب اليمن

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس هجومية للسعودية تركية الصنع شمال غرب اليمن
Reuters MOHAMED AL-SAYAGHI
عناصر من قوات الحوثيين في صنعاء (أرشيف).
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/px33

أعلنت قوات الحوثيين، اليوم الأحد، إسقاطها طائرة تجسس هجومية، تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي فوق أراضي محافظة الجوف شمال غرب اليمن.

إقرأ المزيد
التحالف العربي يؤكد شن غارات على صنعاء ضمن
التحالف العربي يؤكد شن غارات على صنعاء ضمن "عملية نوعية" ضد الحوثيين

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر": الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق في محافظة الجوف عصر يومنا هذا".

وأضاف سريع أن عملية استهداف الطائرة نفذت بواسطة "صاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

إقرأ المزيد
التحالف العربي يعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة
التحالف العربي يعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله"

ويشهد النزاع العسكري مؤخرا تصعيدا حادا حيث أطلق الحوثيون عملية واسعة للسيطرة على محافظة المأرب ضد القوات الحكومية، التي يؤيدها التحالف العربي بغارات جوية.

وعلى خلفية هذه الحلقة الجديدة من المواجهة بين الطرفين كثف الحوثيون هجماتهم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على أهداف في السعودية تقول إنها عسكرية، بينما تتهم المملكة الجماعة باستهداف مواقع مدنية.

وردا على ذلك شن الحالف سلسلة غارات جوية على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تخضع لسيطرة "أنصار الله" وحلفائها، ضمن "عملية نوعية" أطلقها ضد الحوثيين ردا على تصعيد هجماتهم على المملكة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا