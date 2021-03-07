الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس هجومية للسعودية تركية الصنع شمال غرب اليمن

أعلنت قوات الحوثيين، اليوم الأحد، إسقاطها طائرة تجسس هجومية، تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي فوق أراضي محافظة الجوف شمال غرب اليمن.

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وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر": الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق في محافظة الجوف عصر يومنا هذا".

وأضاف سريع أن عملية استهداف الطائرة نفذت بواسطة "صاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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ويشهد النزاع العسكري مؤخرا تصعيدا حادا حيث أطلق الحوثيون عملية واسعة للسيطرة على محافظة المأرب ضد القوات الحكومية، التي يؤيدها التحالف العربي بغارات جوية.

وعلى خلفية هذه الحلقة الجديدة من المواجهة بين الطرفين كثف الحوثيون هجماتهم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على أهداف في السعودية تقول إنها عسكرية، بينما تتهم المملكة الجماعة باستهداف مواقع مدنية.

وردا على ذلك شن الحالف سلسلة غارات جوية على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تخضع لسيطرة "أنصار الله" وحلفائها، ضمن "عملية نوعية" أطلقها ضد الحوثيين ردا على تصعيد هجماتهم على المملكة.

المصدر: RT