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الصحة القطرية تكشف عن اجراءات جديدة تخص السفر للأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا

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الصحة القطرية تكشف عن اجراءات جديدة تخص السفر للأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا
Reuters
الدوحة
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قالت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة في بيان، إنه بإمكان الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا السفر والرجوع لقطر دون الخضوع للحجر الصحي حين العودة من السفر.

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ولكن اشترطت وزارة الصحة القطرية في بيانها ضرورة أخذ اللقاح في قطر، ومرور فترة 14 يوما من أخذ الجرعة الثانية، سواء قضاها الشخص داخل قطر أو خارجها.

وأكدت الوزارة أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح يعتبرون معفيين من الحجر الصحي عقب عودتهم من السفر وذلك بعد مرور 14 يوما من تلقيهم الجرعة الثانية، بغض النظر عن المكان الذي قضوا فيه تلك الفترة سواء في دولة قطر أو خارجها.

المصدر: "قنا"

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