قطر توضح ضوابط السفر الجديدة إلى بريطانيا

أصدرت السفارة القطرية لدى لندن السبت، تنبيها لمواطنيها بشأن إجراءات وضوابط السفر والدخول إلى المملكة المتحدة والتي طبقتها الحكومة البريطانية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت على "تويتر": "متطلبات الدخول للمملكة المتحدة المتعلقة بفيروس كورونا هي:

- نتيجة فحص سلبية خلال الأيام الثلاثة التي تسبق السفر - حجز حزمة الفحص (في المنزل) ودفع ثمنها - إكمال نموذج "تحديد موقع المسافر".

وأشارت السفارة، إلى أنه "قد يطلب منك إظهار هذه التفاصيل من موظفي الجوازات عند وصولك إلى بريطانيا".

نظرا للتدابير والقيود الوقائية الاخيرة التي اعلنت عنها الحكومة البريطانية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

نود التنوية بأن السفارة ستقوم باتباع نظام العمل عن بعد ، في حال الطوارئ وللاستفسار يرجى الاتصال على الارقام التالية pic.twitter.com/YuqQBQYob3 — سفارة دولة قطر - لندن🇶🇦🇬🇧 (@QatarEmb_London) December 21, 2020

ونوهت، إلى أنه "في حالة وصولك من قطر (غير مدرجة في القائمة الحمراء)، فلن تحتاج إلى القيام بالعزل الذاتي في فندق، ولكن يجب القيام بالعزل الذاتي في المنزل لمدة 10 أيام واتباع قواعد فحص (كوفيد – 19)".

وتابعت: "أما إذا كنت مسافرا من أحد البلدان المدرجة في القائمة الحمراء، فيجب عليك الحجر الصحي في أحد الفنادق المعتمدة من قبل الحكومة لمدة 10 أيام، وأنه لا يمكن استخدام نظام الخروج المبكر في حال تطبيق الحجر الصحي في الفنادق المعتمدة من قبل الحكومة".

وشددت على أنه "إذا أردت الخروج المبكر من الحجر الصحي، في اليوم 5، يجب اتباع التعليمات الخاصة بذلك والقيام بفحص (PCR) إضافي في مركز معتمد في اليوم الـ5 بعد وصولك بالإضافة إلى اتباع قواعد الإغلاق الوطنية".

المصدر: "الشرق"