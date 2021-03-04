العراق يعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا والدفعة الأولى خلال أسبوعين

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، اعتماد 4 لقاحات ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، بينها مصل "سبوتنيك V" الذي سيتلقى العراق مليون جرعة منه خلال أسبوعين.

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وقال الناطق باسم وزارة الصحة، سيف البدر، لـ"وكالة الأنباء العراقية"، اليوم الخميس، إن بغداد وموسكو أبرمتا عقدا مباشرا لاستيراد اللقاح بعد إقراره وبناء على ما عرضه وزير الصحة، حسن التميمي، في مجلس الوزراء.

وأضاف البدر أن "رئيس الوزراء كلف وزير النفط الذي يزور روسيا حاليا بالمتابعة فيما وقع السفير العراقي في موسكو على عقد استيراد اللقاح".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة اعتمدت أربعة لقاحات عالمية"، لافتا إلى أن "الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك والبالغة مليون جرعة ستصل العراق خلال أسبوعين تضاف إلى ملايين الجرع التي ستصل تباعا".

وأعلن وزير النفط، إحسان عبدالجبار إسماعيل، في وقت سابق من الخميس، الاتفاق مع روسيا على توريد مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" كشحنة عاجلة ترسل إلى العراق خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع.

وأطلق العراق عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد يوم 2 مارس بلقاح شركة "سينوفارم" الصينية.

وحتى الآن سجلت في البلاد نحو 703 آلاف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 13.4 ألف حالة وفاة.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا المصل آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية في مقال نشرته مؤخرا.

المصدر: "وكالة الأنباء العراقية" + وكالات