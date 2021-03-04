وكالة الأدوية الأوروبية تبدأ الاختبارات المتعلقة بتسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي

بدأت وكالة الأدوية الأوروبية إجراء الفحوصات الضرورية المرتبطة بملف تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وستختبر الوكالة الأوروبية للأدوية اللقاح وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالنجاعة والسلامة والجودة.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، اليوم الخميس، إن وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بدأت إجراءات الفحص المتعلق بملف التسجيل الخاص بلقاح "سبوتنيك V".

ووفقا لرئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، فإن تسجيل الوكالة الأوروبية للقاح الروسي سيجعل 50 مليون شخص من سكان الاتحاد الأوروبي، يستفيدون من اللقاح، بداية من يونيو المقبل.

وقال دميترييف إن التعاون في توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لا يجب أن يتأثر بأي اعتبارات سياسية، مشيرا إلى أن الشراكة والتعاون مع الوكالة الأوروبية للأدوية يعد خير مثال للتأكيد على أنه بتوحيد الجهود فقط يمكن الانتصار على الوباء.

المصدر: نوفوستي