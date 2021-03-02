سلوفاكيا تسمح باستخدام لقاح "سبوتنيك V"

وقع وزير الصحة السلوفاكي ماريك كرايتشي، اليوم الثلاثاء، على تصريح يسمح باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكر الوزير، أن الدفعة الأولى من هذا اللقاح الروسي، وصلت إلى بلاده، يوم الاثنين.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة السلوفاكية: "وقع وزير الصحة، على أمر بشأن استخدام لقاح سبوتنيك V في الجمهورية، في الفترة حتى نهاية أغسطس 2021".

وذكر البيان، أن الطبيب المعالج، يتحمل المسؤولية الكاملة عن العلاج بعقار غير مسجل.

ونوه البيان، بأنه يجب على الراغبين في التطعيم بلقاح "سبوتنيك V"، التوقيع على وثيقة تؤكد علمهم بأن هذا اللقاح لم يتم تسجيله بعد لدى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

تم نقل الدفعة الأولى من لقاح"سبوتنيك V"، من موسكو يوم الاثنين إلى مدينة كوسيتش في شرق سلوفاكيا، على متن طائرة نقل تابعة لوزارة الدفاع السلوفاكية.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش في مؤتمر صحفي بالمطار، إن حكومته قررت شراء "سبوتنيك V"، دون انتظار تسجيله لدى EMA.

وأضاف: "لم يعد لدينا الوقت للتفكير والتأخير. لا توجد في البلاد كميات كافية من اللقاحات، يموت عشرات المواطنين كل يوم بسبب كوفيد -19".

المصدر: نوفوستي