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مقتل راع وسرقة وإبادة 400 رأس غنم بهجوم في ريف حماة الشرقي

أخبار العالم العربي

مقتل راع وسرقة وإبادة 400 رأس غنم بهجوم في ريف حماة الشرقي
Reuters
أرشيف، سوريا
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أفادت وكالة "سانا" بأن مجموعة إرهابية اعتدت على رعاة أغنام شرق بلدة الرهجان التابعة لمنطقة السلمية بريف حماة الشرقي في سوريا، ما أسفر عن مقتل مواطن وجرح 3 آخرين.

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وقالت الوكالة إن مجموعة إرهابية شنت هجوما على عدد من رعاة الأغنام في حوينة الدبارة التابعة لمنطقة الرهجان بريف السلمية الشرقي ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح وهم من رعاة الأغنام، إضافة إلى سرقة وقتل 400 رأس من الأغنام.

المصدر: "سانا"

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