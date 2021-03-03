مقتل راع وسرقة وإبادة 400 رأس غنم بهجوم في ريف حماة الشرقي

أفادت وكالة "سانا" بأن مجموعة إرهابية اعتدت على رعاة أغنام شرق بلدة الرهجان التابعة لمنطقة السلمية بريف حماة الشرقي في سوريا، ما أسفر عن مقتل مواطن وجرح 3 آخرين.

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وقالت الوكالة إن مجموعة إرهابية شنت هجوما على عدد من رعاة الأغنام في حوينة الدبارة التابعة لمنطقة الرهجان بريف السلمية الشرقي ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح وهم من رعاة الأغنام، إضافة إلى سرقة وقتل 400 رأس من الأغنام.

المصدر: "سانا"