مقتل 5 إناث بانفجار لغم أثناء جمع "الكمأة" في ريف حماة السورية

أكد مصدر طبي لـ RT أن خمسة أشخاص قتلوا جميعهن من الإناث، وجرح 11 آخرون جراء انفجار لغم أرضي في ريف مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماة وسط سوريا.

وقال مدير مشفى السلمية الوطني، ناصح عيسى، لـ RT إن وضع المصابين حاليا مستقر، ولا يوجد عليهم خطر مهدد للحياة، باستثناء إصابتين خطرتين الأولى تعرضت لدخول شظية في الصدر، والثانية لخروج مادة دماغية من الدماغ، وتم تحويلهما إلى مشفى حماة، إذ أن لديه إمكانات أكبر.

وأضاف مدير مشفى اللواء قيس أحمد حبيب، أن لغما أرضيا انفجر بالضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والأربعينيات، وكانوا يستقلون سيارة نقل "هيونداي" في منطقة رسم الأحمر بريف السلمية، وكانوا يجمعون "الكمأة".

وأوضح أن معظم الإصابات من عائلة المحمد إضافة إلى وجود إصابات وقتلى من عائلتي العودان ومخلص.

وأشار عيسى إلى أن اثنين أيضا جرحا أمس بعد تعرضهما لحادث مماثل في المنطقة ذاتها.

المصدر: RT