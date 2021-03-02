السيسي يؤكد أهمية أمن واستقرار السودان

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن أمن واستقرار السودان يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

إقرأ المزيد

وأوضح الرئيس المصري خلال استقباله مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، أنه يعرب عن "مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقا من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر"، حسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال راضي إن "الرئيس أكد النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخا للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل".

كما أكد الرئيس "اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان، خاصة في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلا عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد".

المصدر: RT