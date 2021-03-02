السيسي يطالب بحتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقفه الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضى، إن السيسي ناقش خلال استقباله مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، قد أعلنت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم في الأيام القادمة على رأس وفد رفيع للقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.

المصدر: اليوم السابع