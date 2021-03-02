السيسي يستعد لزيارة السودان خلال أيام

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم في الأيام القادمة على رأس وفد رفيع للقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.

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ومن المتوقع أن يقوم الرئيس المصري بالزيارة السبت المقبل، لمناقشة ملف سد النهضة، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إلى جانب القضايا الثنائية.

وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، قد وصل إلى الخرطوم أمس الاثنين، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى السودان لعقد اجتماع رفيع.

ووقع رئيسا الأركان المصري والسوداني اتفاقية عسكرية لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الأمني بين الدولتين، وذلك خلال الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وفي الوقت نفسه، عقد وزير الخارجية المصري ونظيرته السوادنية اجتماعا في القاهرة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات على رأسها أزمة سد النهضة.

المصدر: RT + وكالات