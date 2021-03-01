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اجتماع عسكري مصري سوداني رفيع المستوى

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اجتماع عسكري مصري سوداني رفيع المستوى
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غادر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى السودان لعقد اجتماع عسكري رفيع.

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ووفقا لبيان صادر عن القوات المسلحة المصرية سيشارك الوزير في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة برئاسة رئيسي الأركان لكلا البلدين بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ومن المنتظر أن يجري رئيس الأركان خلال اجتماعات اللجنة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والشراكة الاستراتجية بين البلدين.

المصدر: RT

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