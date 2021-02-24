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السودان يجدد شكواه ضد مصر بشأن حلايب

أخبار العالم العربي

السودان يجدد شكواه ضد مصر بشأن حلايب
RT
العلمان السوداني والمصري
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أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن تجديد الخرطوم شكواها السابقة في مجلس الأمن ضد مصر بشأن مدينة حلايب المتنازع عليها.

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وقال مصدر بالوزارة لوكالة السودان للأنباء، أمس الثلاثاء، إن تجديد الشكوى يأتي كإجراء روتيني لحفظ الحق، والإبقاء عليها في أجندة المجلس.

مضيفا أنه إذا لم يتم تجديدها كل 3 سنوات متواصلة، يتم حذفها تلقائيا من الأجندة، مؤكدا حرص السودان على القيام بتجديد الشكوى حفاظا على حقوقه.

جدير بالذكر أن الشكوى الأساسية كانت بتاريخ 20 فبراير عام 1958.

وتقع حلايب، وهي محل نزاع حدودي بين مصر والسودان، على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر، وتتبع مصر سياسيا وإداريا‎.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

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