RT تنشر أسماء الأشخاص الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام في العراق اليوم

حصلت RT على وثيقة رسمية صادرة عن السلطات العراقية، بأسماء الأشخاص الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام اليوم الثلاثاء.

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وبحسب الوثيقة، فإن جميع المعدومين من حملة الجنسية العراقية وأدينوا بقضايا "إرهابية".

وقد أفاد مصدر أمني عراقي بأن السلطات المختصة نفذت حكم الإعدام بحق 6 إرهابيين.

وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات العراقية تعتزم تنفيذ "مزيد من عمليات الإعدام" ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

وتعمل منظمات دولية على دفع السلطات العراقية للتوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام التي أعيد العمل بها عام 2004، بعدما عُلقت بعد دخول القوات الأمريكية للعراق عام 2003.

المصدر: RT