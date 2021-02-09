السلطات العراقية تنفذ حكم الإعدام بحق 6 "إرهابيين"

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات المختصة نفذت حكم الإعدام بحق 6 إرهابيين.

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وقال المصدر لـRT، إن "تنفيذ حكم الإعدام تم في سجن الحوت بمحافظة ذي قار بجنوب العراق".

وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات العراقية تعتزم تنفيذ "مزيد من عمليات الإعدام" ضد السجناء المحكومين بالإعدام.

وتعمل منظمات دولية على دفع السلطات العراقية للتوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام، التي أعيد العمل بها عام 2004، بعدما عُلقت بعد دخول القوات الأمريكية للعراق عام 2003.

المصدر: RT