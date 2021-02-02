القضاء اللبناني يسلم سويسرا الخميس الأجوبة اللازمة بقضية مصرف لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن لبنان سيسلم القضاء السويسري الخميس المقبل، الأجوبة على طلب المساعدة القضائية المتعلقة بتحويلات مالية عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

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وتمهيدا لهذه الخطوة، أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كتبا إلى كل من حاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف، طلب بموجبها إيداعه كل المعطيات الواردة في طلب المساعدة السويسرية.

في غضون ذلك، حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة في الثامن من فبراير الجاري لاستجواب حاكم مصرف لبنان وآخرين، بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة.

يأتي ذلك، بعد خضوع سلامة بوقت سابق لجلسة استماع لدى مدعي عام التمييز، بناء على طلب سويسرا، في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز.

وقال سلامة في بيان حينها إن "أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازنته للخارج".

وكان مكتب المدعي السويسري أعلن في وقت سابق، أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بالبنك المركزي اللبناني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام