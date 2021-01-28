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القضاء اللبناني يدعي على رياض سلامة

أخبار العالم العربي

القضاء اللبناني يدعي على رياض سلامة
Reuters
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
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ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، وأحالته على قاضي التحقيق لاستجوابه.

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الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان بناء على طلب سويسرا في إطار التحقيق في غسل أموال
الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان بناء على طلب سويسرا في إطار التحقيق في غسل أموال

يأتي ذلك، عقب مضي أسبوع على خضوع سلامة لجلسة استماع لدى مدعي عام التمييز غسان عويدات، بناء على طلب سويسرا، في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز.

وقال سلامة في بيان حينها إنه "قدم للقاضي عويدات كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، وجزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازنته".

وأعلن أنه "احتفظ لنفسه بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطاله شخصيا".

وكان مكتب المدعي السويسري أعلن في وقت سابق، أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بالبنك المركزي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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