الإستماع إلى حاكم مصرف لبنان بناء على طلب سويسرا في إطار التحقيق في غسل أموال

قال مصدر قضائي لبناني لوكالة "رويترز" إن مدعي عام التمييز استمع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس، بناء على طلب سويسرا، في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز.

وأفاد المصدر أن "رياض سلامة أراد أن يتم الاستماع إليه في سويسرا، إذا أتيح له الخيار".

وقال سلامة في بيان: "التقيت المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات، وقدمت له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، وجزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازنته".

وأعلن أنه جاهز للإجابة على أي أسئلة، "كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصيا، كما تسيء لسمعة لبنان المالية".

وكان مكتب المدعي السويسري أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بالبنك المركزي.

ويأتي التأكيد، عقب إعلان وزارة العدل اللبنانية أنها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص رياض سلامة.

وقالت وزيرة العدل اللبنانية، كلود نجم، إنها سلمت الطلب بشأن حاكم المركزي إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى القانوني.

بدوره، قال سلامة في بيان إن أي ادعاءات بشأن تحويلات مالية من جانبه وأخيه أو مساعده لا أساس لها.

المصدر: RT + "رويترز" + الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام