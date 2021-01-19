سويسرا تؤكد طلبها مساعدة لبنان للتحقيق في غسل أموال محتمل مرتبط بالبنك المركزي

أكد المكتب السويسري للنائب العام الثلاثاء، طلبه مساعدة قانونية من لبنان في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بالبنك المركزي.

يأتي التأكيد، عقب إعلان وزارة العدل اللبنانية أنها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وقالت وزيرة العدل اللبنانية كلود نجم، اليوم الثلاثاء، إنها سلمت الطلب بشأن حاكم المركزي إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى القانوني.

بدوره، قال سلامة في بيان إن أي ادعاءات بشأن تحويلات مالية من جانبه وأخيه أو مساعده لا أساس لها.

المصدر: رويترز