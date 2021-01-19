وزارة العدل اللبنانية تتلقى طلبا من سويسرا للتعاون بشأن تحويلات مالية تخص حاكم المصرف المركزي

قالت وزارة العدل اللبنانية إنها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وقالت وزيرة العدل اللبنانية كلود نجم، اليوم الثلاثاء، إنها سلمت الطلب بشأن حاكم المركزي إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى القانوني.

بدوره، قال سلامة إنه سينظر في التقرير، مضيفا أنه "ليس لديه معلومات. وسيتحقق من الأمر."

وأكد مسؤول حكومي أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا في تحويلات سلامة.

وقال المسؤول إن "كلا من رئيس الوزراء والرئيس اللبناني على اطلاع دائم بهذه الخطوة".

المصدر: رويترز