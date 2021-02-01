أعلن الديوان الملكي السعودي، الاثنين، موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز على إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية" على مجمع مستشفيات المدينة المنورة.

وأشار وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعه، إلى أن الموافقة صدرت عقب تصديق مجلس الوزراء عليها بتحويل 3 مستشفيات في المدينة المنورة، وهي "المستشفى العام، مستشفى النساء والولادة والأطفال، ومجمع الأمل للصحة النفسية"، إلى مدينة طبية متكاملة تخدم المنطقة بسعة 1246 سريرا.

صدور موافقة #خادم_الحرمين_الشريفين على إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية" على مجمع مستشفيات المدينة المنورة. https://t.co/OSzD4MrGzr#واسpic.twitter.com/OOQEvb34LN — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 1, 2021

وأكد الربيعه، أن ذلك "يأتي انطلاقا من اهتمام الملك سلمان ودعمه وتوجيهاته الدائمة لتطوير القطاع الصحي وخدماته في مختلف المجالات من أجل الوطن والمواطن وذلك بتوفير رعاية طبية وفق أرقى المعايير لأهالي وزوار المدينة".

وشدد على أن "اعتماد المدينة الطبية سيمكنها من التوسع في تقديم خدمات الرعاية التخصصية للمواطنين والمقيمين وتسهيل سرعة الحصول عليها وتحقيق المزيد من التطور وتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي وفقا لأعلى المواصفات والمعايير والمتطلبات الطبية والفنية والتقنية التخصصية".

وستوفر "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية" العديد من الخدمات الطبية المتخصصة عبر مراكز العلوم العصبية والأورام والسكر وأمراض القلب وكذلك الأبحاث والتدريب.

المصدر: "واس"