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"مدينة الملك سعود الطبية" تستحدث خيمتين لمصابي كورونا.. صورة

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استحداث خيمتين لاستقبال مصابي كورونا في مستشفى سعودي
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كشفت "مدينة الملك سعود الطبية"، اليوم الأحد، عن استحداث خيمتين طبيتين خارجيتين، مجهزتين بأجهزة الضغط السلبي بسعة 16 سريرا مجهزة بأقسام مختلفة.

وأشارت إدارة المدينة، إلى أن "الخيمتين تحت إشراف طاقم طبي متخصص لاستقبال المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الحالات التي تعاني من الأمراض التنفسية".

وأوضح استشاري الطوارئ محمد شيحة، أن "الهدف من وضع الخيمتين هو تقليل فرص انتقال الفيروس داخل الأقسام، حفاظا على سلامة المرضى والعاملين داخل الطوارئ".

وقال: "تسمح باستيعاب عدد أكبر من المرضى في وقت الحاجة".

المصدر: "سبق"

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